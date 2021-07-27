Новых локдаунов в стране не будет, - премьер-министр Грузии

Также власти не планируют вводить серьезные ограничения экономической деятельности.

Выступая в понедельник на заседании правительства, Гарибашвили сказал, что страна не выдержит очередного закрытия, а ограничения нанесут вред восстанавливающейся после кризиса экономике и приведут к новым долгам.

Чтобы избежать долгов и нового падения экономики премьер-министр призвал жителей Грузии вакцинироваться.

"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", - сказал Гарибашвили.

Он пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.

Гарибашвили попросил граждан Грузии "полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook". Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.

Глава правительства также поручил Минздраву постепенно обеспечить вакцинами каждое село, чтобы люди могли сделать прививку на месте.

Следует отметить, что в Грузии, по последним данным, вакцинировались 402 765 человек (не больше 11% населения), из них две полные дозы получили 139 289 граждан.