Нових локдаунів у країні не буде, - прем'єр-міністр Грузії

Також влада не планує вводити серйозні обмеження економічної діяльності.

Виступаючи в понеділок на засіданні уряду, Гарібашвілі сказав, що країна не витримає чергового закриття, а обмеження завдадуть шкоди економіці, що відновлюється після кризи, і приведуть до нових боргів.

Щоб уникнути боргів і нового падіння економіки прем'єр-міністр закликав жителів Грузії вакцинуватися.

"Останнім часом багато говорять про те, чи не буде чергового закриття і так далі. Хочу заявити, що ми вибрали інший шлях. Це шлях управління. Ми повинні зробити все для того, щоб ефективно управляти пандемією. Наша країна більше не зможе витримати нового закриття. Ні локдаун, ні ці обмеження не будуть виправдані, більше того, це завдасть шкоди економіці нашої країни", - сказав Гарібашвілі.

Він пояснив, що черговий локдаун змусить уряд взяти борг у розмірі декількох мільярдів доларів, виплачувати який доведеться громадянам.

Гарібашвілі попросив громадян Грузії "покладатися на вчених і науку і вірити в них, а не в тисячі брехні і пліток, поширюваних через Facebook". Він підкреслив, що серед вакцинованих практично не буває випадків смерті від коронавірусу.

Глава Уряду також доручив МОЗ поступово забезпечити вакцинами кожне село, щоб люди могли зробити щеплення на місці.

Слід зазначити, що в Грузії, за останніми даними, вакцинувалися 402 765 осіб (не більше 11% населення), з них дві повні дози отримали 139 289 громадян.