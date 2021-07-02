Новые законы и введение COVID-сертификатов: новости за 1 июля

COVID-сертификат официально введен в Украине, разрешена купля-продажа земли, Верховная рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым". Подробнее о том, что произошло в четверг, 1 июля - в материале РБК-Украина.

В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит

Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Сертификат, который будет подтверждать не только вакцинацию, можно будет получить в бумажной или цифровой форме.

COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дия", но можно будет получить бумажную форму через обращение к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу.

ВР приняла закон Зеленского об олигархах за основу. Как голосовали фракции

Верховная рада одобрила закон президента Владимира Зеленского об олигархах за основу. За документ проголосовали 275 нардепов.

Фракции поддержали документ следующим образом:

"Слуга народа" - 231 голос,

"Довіра" - 18 голосов,

Группа "За майбутнє" - 18 голосов,

Внефракционные - 8 голосов.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не отдали ни одного голоса.

Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым"

Верховная рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым". Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №5502-д.

Согласно документу, закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" признали утратившим силу. Закон также нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

В Украине с 1 июля разрешили куплю-продажу земли: как будет работать рынок

С 1 июля украинцы смогут покупать и продавать землю. Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной радой в прошлом году, вступил в силу.

О том, как будет работать рынок, читайте в материале РБК-Украина.

Рада планирует повысить налоги для украинцев: какие и на сколько

Верховная рада планирует повысить налоги для украинцев. Народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров №5600.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

Почти половина украинских пенсионеров получили повышение

Повышение пенсии получат более 5 млн человек из 11 миллионов пенсионеров. В Украине с 1 июля 2021 года увеличиваются размеры выплат некоторым категориям. В частности, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утратившим трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повышается:

минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Уникальная украинская девочка с редкой болезнью умерла: за ней следила вся страна

11-летняя девочка Ира Химич умерла в Виннице от редкой болезни, которой страдали 2 сотни человек за всю историю человечества. Она называется прогерия и заключается в том, что человек за год стареет на 8-10 лет.

Изменения в организме Иры стали заметны, когда ей исполнилось три года. Несмотря на болезнь девочка занималась творчеством. В 9 лет она презентовала свою выставку картин.

Беседа Ницой с Довбиком о языке оказалась пранком: появилось видео розыгрыша

Лариса Ницой раскритиковала Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро 2020. Ситуация вызвала резонанс в обществе, и вскоре писательница сообщила, что футболист ей позвонил и обсудил "языковой" скандал, а также пригласил в Рим на игру с Англией - мол, чтобы публично показать, что конфликт исчерпан. Как выяснилось, активистку на самом деле просто разыграли.

Нужно сказать, что Ницой тоже подозревало неладное после такой беседы, о чем признавалась в сети в своем посте. Чутье писательницу не подвело - с ней действительно разговаривал не футболист, а "лже-Довбик".

Ливни с грозами задержатся: синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля

Погода в Украине до середины июля принесет периоды обильных дождей с грозами, ожидаются сильные ливни со шквалами в разных регионах в определенные даты, при этом температура воздуха останется преимущественно высокой, но "адской жары" не будет.