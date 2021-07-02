Нові закони і введення COVID-сертифікатів: новини за 1 липня

COVID-сертифікат офіційно введений в Україні, дозволена купівля-продаж землі, Верховна рада скасувала режим вільної економічної зони "Крим". Детальніше про те, що сталося в четвер, 1 липня - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає

Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифікату. Сертифікат, який підтверджуватиме не лише вакцинацію, можна буде отримати у паперовій або цифровій формі.

COVID-сертифікат буде відображатися у мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати паперову форму через звернення до лікаря. Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракції

Верховна рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про олігархів за основу. За документ проголосували 275 нардепів.

Фракції підтримали документ наступним чином:

"Слуга народу" - 231 голос,

"Довіра" - 18 голосів,

Група "За майбутнє" - 18 голосів,

Позафракційні - 8 голосів.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не віддали жодного голосу.

Рада скасувала режим вільної економічної зони "Крим"

Верховна рада скасувала режим вільної економічної зони "Крим". Народні депутати ухвалили за основу та в цілому відповідний законопроект №5502-д.

Згідно з документом, закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" визнали таким, що втратив чинності. Закон також унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

В Україні з 1 липня дозволили купівлю-продаж землі: як працюватиме ринок

З 1 липня українці зможуть купувати та продавати землю. Закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Верховною радою минулого року, набув чинності.

Про те, як буде працювати ринок - в матеріалі РБК-Україна.

Рада планує підвищити податки для українців: які і на скільки

Верховна рада планує підвищити податки для українців. Народні депутати підтримали за основу законопроект Кабінету міністрів №5600.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

Майже половина українських пенсіонерів отримали підвищення

Підвищення отримають понад 5 млн осіб з 11 мільйонів пенсіонерів. В Україні з 1 липня 2021 року збільшуються розміри виплат деяким категоріям.

Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:

мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;

надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Унікальна українська дівчинка з рідкісною хворобою померла: за нею стежила вся країна

11-річна дівчинка Іра Хіміч померла у Вінниці від рідкісної хвороби, якою страждали 2 сотні людей за всю історію людства. Вона називається прогерія і полягає в тому, що людина за рік старіє на 8-10 років.

Зміни в організмі Іри стали помітні, коли їй виповнилося три роки. Незважаючи на хворобу дівчинка займалася творчістю. У 9 років вона презентувала свою виставку картин.

Бесіда Ніцой з Довбиком про мову виявилася пранком: з'явилося відео розіграшу

Лариса Ніцой розкритикувала Артема Довбика через його спілкування російською мовою на прес-конференції після матчу зі Швецією на Євро 2020. Ситуація викликала резонанс у суспільстві, і незабаром письменниця повідомила, що футболіст їй подзвонив і обговорив "мовний" скандал, а також запросив до Риму на гру з Англією - мовляв, щоб публічно показати, що конфлікт вичерпано. Як з'ясувалося, активістку насправді просто розіграли.

Потрібно сказати, що Ніцой теж підозрювало недобре після такої бесіди, про що зізнавалася в мережі у своєму пості. Чуття письменницю не підвело - з нею дійсно розмовляв не футболіст, а "лже-Довбик".

Зливи з грозами затримаються: синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня

Погода в Україні до середини липня принесе періоди рясних дощів з грозами, очікуються сильні зливи зі шквалами в різних регіонах в певні дати, при цьому температура повітря залишиться переважно високою, але "пекельної спеки" не буде.