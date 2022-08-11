Новые цели для ВСУ. У диверсантов обнаружили более 700 координат оккупантов на востоке

По информации правоохранителей, за последнюю неделю в Харьковской области разоблачили более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с Россией и оправдывали войну против Украины.

"В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневых ударов по командным пунктам, скоплению личного состава, тяжелого вооружения и складам с боеприпасами захватчиков", - заявили в Службе безопасности.

В СБУ отмечают, что диверсанты собирали разведданные про расположение украинских военных и стратегических объектов, которые они передавали оккупантам. Войска РФ пользовались полученной информацией при массированных артобстрелах Харьковской области.

Также, по данным СБУ, диверсанты подготавливали теракты в Харькове. Во время обысков у них изъяли реактивные противотанковые гранаты, автоматическое оружие, снайперские винтовки и противопехотные мины МОН-90.