Новые цели для ВСУ. У диверсантов обнаружили более 700 координат оккупантов на востоке

Украинские правоохранители нейтрализовали диверсантов, у которых обнаружили более 700 координат оккупантов на восточном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По информации правоохранителей, за последнюю неделю в Харьковской области разоблачили более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с Россией и оправдывали войну против Украины.
"В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневых ударов по командным пунктам, скоплению личного состава, тяжелого вооружения и складам с боеприпасами захватчиков", - заявили в Службе безопасности.
В СБУ отмечают, что диверсанты собирали разведданные про расположение украинских военных и стратегических объектов, которые они передавали оккупантам. Войска РФ пользовались полученной информацией при массированных артобстрелах Харьковской области.
Также, по данным СБУ, диверсанты подготавливали теракты в Харькове. Во время обысков у них изъяли реактивные противотанковые гранаты, автоматическое оружие, снайперские винтовки и противопехотные мины МОН-90.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины обнаружила группу людей, которые выдавали украинские паспорта иностранцам за деньги. Среди потенциальных клиентов обнаружили и российских диверсантов.
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