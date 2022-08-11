Нові цілі для ЗСУ. У диверсантів виявили понад 700 координат окупантів на сході

За інформацією правоохоронців, за останній тиждень в Харківській області викрили понад 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з Росією і виправдовували війну проти України.

"В результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних сил України понад 700 координат для вогневих ударів по командних пунктах, скупченню особового складу, важкого озброєння і складах з боєприпасами загарбників", - заявили в Службі безпеки.

В СБУ зазначають, що диверсанти збирали розвіддані про розташування українських військових та стратегічних об'єктів, які вони передавали окупантам. Війська РФ користувалися отриманою інформацією під час масованих артобстрілів Харківської області.

Також, за даними СБУ, диверсанти готували теракти в Харкові. Під час обшуків у них вилучили реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90.