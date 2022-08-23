Синегубов показал, как трофейная российская техника патрулирует Харьков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"Российский Тигр в Харькове... но не так, как планировал оккупант", - говорится в сообщении.

Синєгубов заявил, что патрулировать улицы города трофейная техника начала на день города.