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Синегубов показал, как трофейная российская техника патрулирует Харьков

Новина українською →
Харьков, Вторник 23 августа 2022 18:03
Синегубов показал, как трофейная российская техника патрулирует Харьков Фото: Синєгубов показал, как трофейная российская техника патрулирует Харьков (t.me/synegubov)
Автор: Дмитрий Браславский

Харьковские полицейские начали патрулировать улицы города на трофейной российской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российский Тигр в Харькове... но не так, как планировал оккупант", - говорится в сообщении.

Синєгубов заявил, что патрулировать улицы города трофейная техника начала на день города.

Напомним, что утром 23 августа российская армия нанесла удар по центру Харькова.

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