Новые суда с украинским зерном готовы к отплытию, - Кулеба

Он отметил, что Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.

"Если Россия выполнит свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они (суда - ред.) дойдут до иностранных покупателей и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод", - написал министр.

Напомним, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Ранее стало известно, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта и прибыло в Стамбул.

Также мы писали, что время прибытия первого судна с украинским сместилось из-за плохих погодных условий.