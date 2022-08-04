Нові судна з українським зерном готові до відплиття, - Кулеба

Він зазначив, що Україна як і раніше прихильна боротьбі з глобальною відсутністю продовольчої безпеки.

"Якщо Росія виконає свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони (судна - ред.) дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду", - написав міністр.

Нагадаємо, експорт зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту і прибуло в Стамбул.

Також ми писали, що час прибуття першого судна з українським змістився через погані погодні умови.