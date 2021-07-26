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Новые схемы и массовые обыски: СБУ опечатала все магазины B2B Jewelry

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых схемах. После массовых обысков были закрыты все магазины этой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что четверым кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

"На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они прошли на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяли ювелирные изделия, печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также транспортные средства.

Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны. Одного из подозреваемых Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство.

Напомним, в прошлом году СБУ отчиталась, что накрыла пирамиду B2B Jewelry, которая обманула более 600 тысяч вкладчиков.

Но магазины скандальной сети продолжали работать.

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