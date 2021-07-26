Нові схеми і масові обшуки: СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry

Повідомляється, що чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

"Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах B2B Jewelry. Вони пройшли на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей", - йдеться в повідомленні.

В ході обшуків вилучили ювелірні вироби, печатки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, а також транспортні засоби.

Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їх приміщення опечатано. Одного з підозрюваних Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання.