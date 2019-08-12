Новые сервисы "Днепропетровскгаз Сбыта" позволяют клиенту управлять пятью счетами

Иллюстративное фото (104.ua)

В дополнение к аккаунту 7104ua в Viber компания ввела еще два новых дистанционных способа для контроля за счетами

С начала года "Днепропетровскгаз Сбыт" внедрил три новых сервиса, которые позволяют клиентам работать с пятью личными счетами. Самым популярным сервисом среди них стал Viber аккаунт 7104ua, им пользуется уже более 13 тыс. потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Днепропетровскгаз Сбыт" в дополнение к аккаунту 7104ua в Viber ввел еще два новых дистанционных способа для контроля за счетами. Это мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение для iPhone - 104 Mobile Light, которые позволяют пользоваться сразу пятью личными счетами без сложностей, связанных с дополнительными регистрациями.

"ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" постоянно совершенствует коммуникацию с клиентами и увеличивает количество онлайн-сервисов для своих клиентов. Обмен информацией происходит оперативно, что позволяет значительно экономить время. Данные онлайн-сервисы значительно расширяют возможности клиента. Это и оплата за газ в любое удобное время, контроль за поступлениями денежных средств на личный счет и проверка баланса", - отметил директор "Днепропетровскгаз Сбыта" Татьяна Соболь.

По словам пресс-службы, пользоваться сервисом 7104ua максимально просто. "Для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик аккаунт. Для этого, после открытия профиля Viber-бота на своем мобильном устройстве надо нажать на кнопку Сообщения и получить автоматическую подписку. Мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light можно загрузить на свой мобильный в Google Play и App Store соответственно. Для входа в аккаунт, использовать логин и пароль для личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас осуществить онлайн-платежи за газ возможно через личный кабинет на сайте 104.ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, платежные системы iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровой кошелек Masterpass, Приват24, Ощад24 и Monobank.