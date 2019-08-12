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Нові сервіси "Дніпропетровськгаз Збуту" дозволяють клієнту керувати п'ятьма рахунками

Новини » Енергетика    12.08.2019 - 15:27
Нові сервіси "Дніпропетровськгаз Збуту" дозволяють клієнту керувати п'ятьма рахунками
Ілюстративне фото (104.ua)

На додаток до акаунта 7104ua в Viber компанія ввела ще два нових дистанційних способи для контролю за рахунками

З початку року "Дніпропетровськгаз Збут" впровадив три нових сервіси, які дозволяють клієнтам працювати з п'ятьма особистими рахунками. Найпопулярнішим сервісом серед них став Viber акаунт 7104ua, ним користується вже більше 13 тис. споживачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Дніпропетровськгаз Збут" на додаток до акаунта 7104ua в Viber ввів ще два нових дистанційних способи для контролю за рахунками. Це мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile і мобільний додаток для iPhone - 104 Mobile Light, які дозволяють користуватися відразу п'ятьма особистими рахунками без складнощів, пов'язаних з додатковими реєстраціями.

"ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" постійно вдосконалює комунікацію з клієнтами і збільшує кількість онлайн-сервісів для своїх клієнтів. Обмін інформацією відбувається оперативно, що дозволяє значно економити час. Дані онлайн-сервіси значно розширюють можливості клієнта. Це і оплата за газ у будь-який зручний час, контроль за надходженнями грошових коштів на особовий рахунок та перевірка балансу", - зазначив директор "Дніпропетровськгаз Збуту" Тетяна Соболь.

За словами прес-служби, користуватися сервісом 7104ua максимально просто. "Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік аккаунт. Для цього, після відкриття профілю Viber-бота на своєму мобільному пристрої треба натиснути на кнопку Повідомлення і отримати автоматичну підписку. Мобільні додатки 104 Mobile або 104 Mobile Light можна завантажити на свій мобільний в Google Play і App Store відповідно. Для входу в аккаунт, використовувати логін та пароль для особистого кабінету на сайті 104.ua або зареєструватися через додаток", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що зараз здійснити онлайн-платежі за газ можливо через особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light, платіжні системи iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровий гаманець Masterpass, Приват24, Ощад24 і Monobank.

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