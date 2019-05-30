Новые сервисы "Черновцыгаз Сбыта" позволяют управлять несколькими лицевыми счетами

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"Черновцыгаз Сбыт" системно расширяет возможности и сервисы для своих клиентов

ООО "Черновцыгаз Сбыт" расширил возможности онлайн сервисов. С помощью чат-боту в Viber 7104ua, мобильных приложений 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонов и iPhone можно управлять несколькими лицевыми счетами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу несколькими лицевыми счетами, без осложнений с дополнительными регистрациями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, "Черновцыгаз Сбыт" системно расширяет возможности и сервисы для своих клиентов, чтобы потребители газа не стояли в очередях и не тратили время на посещение Центров обслуживания.

"Достаточно удобно иметь доступ к более чем одного лицевого счета, ведь можно помочь в газовых вопросах своим родным. Онлайн-сервисы значительно расширяют возможности клиента: это и оплата за газ в любое удобное время, контроль за поступлениями денежных средств на личный счет и проверка баланса. Обмен информацией происходит в быстром темпе, что позволяет значительно экономить время", - рассказал директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

В компании отметили, что оплата за газ осуществляется на счета со специальным режимом использования в государственном Ощадбанке и АО "Укргазбанк", открытые для принятия платежей от жителей Черновицкой области. По словам пресс-службы, если любой сайт предлагает принять оплату за газ путем перечисления денежных средств на неизвестную банковскую карту, нужно игнорировать мошенников.