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Нові сервіси "Чернівцігаз Збуту" дозволяють керувати кількома особовими рахунками

Новини » Енергетика    30.05.2019 - 17:00
Нові сервіси "Чернівцігаз Збуту" дозволяють керувати кількома особовими рахунками
Ілюстративне фото (dtek.com)

"Чернівцігаз Збут" системно розширює можливості та сервіси для своїх клієнтів

ТОВ "Чернівцігаз Збут" розширив можливості онлайн сервісів. За допомогою чат-боту у Viber 7104ua, мобільних додатків 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонів і iPhone можна керувати кількома особовими рахунками. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу кількома особовими рахунками, без ускладнень з додатковими реєстраціями", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби,  "Чернівцігаз Збут" системно розширює можливості та сервіси для своїх клієнтів, щоб споживачі газу не стояли в чергах та не витрачали час на відвідування Центрів обслуговування.

"Досить зручно мати доступ до більше ніж одного особового рахунку, адже можна допомогти в газових питаннях своїм рідним. Онлайн-сервіси значно розширюють можливості клієнта: це й оплата за газ в будь-який зручний час, контроль за надходженнями коштів на особовий рахунок та перевірка балансу. Обмін інформацією відбувається у швидкому темпі, що дозволяє значно економити час", - розповів директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

В компанії зазначили, що оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному Ощадбанку та АТ "Укргазбанк", відкриті для прийняття платежів від жителів Чернівецької області. За словами прес-служби, якщо будь-який сайт пропонує прийняти оплату за газ шляхом перерахування коштів на невідому банківську картку, потрібно ігнорувати шахраїв.

 

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