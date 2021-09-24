Новые санкции США против России перечеркнут надежды на восстановление диалога, - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировал на возможность усиления санкций США против РФ. Таким образом он прокомментировал последние предложения конгрессменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Песков считает, что новые санкции перечеркнут результаты преговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоялись этим летом в Женеве.
"Реализация идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян перечеркнула бы дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили несколько поправок в оборонный бюджет на 2022 год, которые предлагают усилить санкции против России. Также предлагается, чтобы Белый дом определил, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.