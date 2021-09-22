Титан из Украины и санкции за "Северный поток-2": в США одобрили поправки в оборонный бюджет

В Конгрессе США одобрили поправки в оборонный бюджет на 2022 год. Они, в частности, предусматривают использование титана из Украины, а также санкции за газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Северный поток-2

Комитет Палаты представителей одобрил две поправки:

первая - президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.

вторая - требует от руководителей Пентагона и Госдепа представить детальный отчет о финансовых преимущества от запуска газопровода для России и риски от деятельности "Северного потока-2" для Украины, европейских партнеров и НАТО.

Титан из Украины

Предлагается усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины. Она должна заменить использование ресурсов из Китая и России.

По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США. В поправке говорится, что титан необходим для обронно-промышленной базы Соединенных Штатов.

Санкции против России

Комитет по правилам одобрил несколько поправок:

первая - предлагается запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).

вторая - требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу “Газпрома” Алексея Миллера и главу “Роснефти” Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симонян.

Сейчас эти поправки добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022 год. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей США. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступит в силу, когда его подпишет президент.