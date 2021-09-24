Нові санкції США проти Росії перекреслять надії на відновлення діалогу, - Кремль

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков різко відреагував на можливість посилення санкцій США проти РФ. Таким чином він прокоментував останні пропозиції конгресменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Пєсков вважає, що нові санкції перекреслять результати перемовин президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, які відбулися цього літа в Женеві.

"Реалізація ідеї конгресменів США про нові санкції проти росіян перекреслила б дух саміту в Женеві і надії на відновлення діалогу", - сказав прес-секретар російського лідера.