RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нові санкції США проти Росії перекреслять надії на відновлення діалогу, - Кремль

Автор: Инна Собора

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков різко відреагував на можливість посилення санкцій США проти РФ. Таким чином він прокоментував останні пропозиції конгресменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков вважає, що нові санкції перекреслять результати перемовин президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, які відбулися цього літа в Женеві.

"Реалізація ідеї конгресменів США про нові санкції проти росіян перекреслила б дух саміту в Женеві і надії на відновлення діалогу", - сказав прес-секретар російського лідера.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили кілька поправок в оборонний бюджет на 2022 рік, які пропонують посилити санкції проти Росії. Також пропонується, щоб Білий дім визначив, чи підпадають під персональні санкції 35 російських чиновників, бізнесменів і медійних осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції