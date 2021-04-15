Нові санкції США можуть торкнутися суверенного боргу Росії, - NYT
Новий пакет антиросійських санкцій, який планують ввести США, може торкнутися суверенного боргу Росії. Його можуть оголосити вже сьогодні.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.
Видання пише про можливу висилку обмеженого числа російських дипломатів, про що повідомляли деякі інші американські ЗМІ.
У лютому радник президента з національної безпеки Джейк Салліван попереджав, що "це будуть не просто санкції", вони будуть включати "поєднання видимих і невидимих інструментів".
Обмеження на суверенний борг впливають на здатність країни залучати доларові облігації, оскільки кредитори побоюються бути відрізаними від американських фінансових ринків. Сполучені Штати використовували аналогічні методи, зокрема, проти Ірану.
Раніше повідомлялося, що у США готують санкції проти оточення Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив 17 березня, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею.