Нові санкції США можуть торкнутися суверенного боргу Росії, - NYT

Новий пакет антиросійських санкцій , який планують ввести США, може торкнутися суверенного боргу Росії. Його можуть оголосити вже сьогодні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Видання пише про можливу висилку обмеженого числа російських дипломатів, про що повідомляли деякі інші американські ЗМІ.

У лютому радник президента з національної безпеки Джейк Салліван попереджав, що "це будуть не просто санкції", вони будуть включати "поєднання видимих і невидимих інструментів".

Обмеження на суверенний борг впливають на здатність країни залучати доларові облігації, оскільки кредитори побоюються бути відрізаними від американських фінансових ринків. Сполучені Штати використовували аналогічні методи, зокрема, проти Ірану.