Під нові санкції РНБО потрапили компанії з Росії, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розкрив подробиці сьогоднішнього засідання. За його словами, сьогодні РНБО ввела санкції проти низки російських компаній.

Як розповів Данілов, на сьогоднішньому порядку денному РНБО було 7 ключових питань.

"Було прийнято рішення і по доповіді, яку робив голова СБУ, про застосування санкцій проти 10 фізичних осіб, які мають безпосереднє відношення до контрабанди. Є компанії з Росії та інших країн, які попали сьогодні в санкційний список", - сказав він.

Однак секретар РНБО не уточнив, які саме компанії потрапили у список українських санкцій.