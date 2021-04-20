Новые санкции СНБО опубликуют после обработки в Офисе президента

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 апреля одобрил второй пакет санкций против контрабандистов . Президент введет их в силу после обработки в его Офисе.

"Все решения прошлого заседания СНБО проходят обязательную процедуру отработки профильными департаментами. Как при подготовке любого президентского указа. После чего будет публикация", – добавил он.

Ранее, в комментарии от 15 апреля Владимир Зеленский заявил, что новые санкции касаются 12 лиц - юридических и физических. Их имен он не назвал, но отметил, что "это тоже не финал".

Примечательно, что спустя почти неделю после заседания СНБО санкционный список не появился на сайте Офиса президента. Напомним, что санкции вводит в действие глава государства своим указом и они вступают в силу после публикации.

Другой собеседник РБК-Украина, причастный к подготовке заседаний Совета нацбезопасности, отметил что часть последних решений была засекречена.