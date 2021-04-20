Нові санкції РНБО опублікують після обробки в Офісі президента

Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 15 квітня схвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів . Президент введе їх в силу після обробки в його Офісі.

"Всі рішення минулого засідання РНБО проходять обов'язкову процедуру відпрацювання профільними департаментами. При підготовці будь-якого президентського указу. Після чого буде публікація", – додав він.

Раніше, в коментарі від 15 квітня Володимир Зеленський заявив, що нові санкції стосуються 12 осіб - юридичних і фізичних. Їх імен він не назвав, але зазначив, що "це теж не фінал".

Примітно, що через майже тиждень після засідання РНБО санкційний список не з'явився на сайті Офісу президента. Нагадаємо, що санкції вводить в дію глава держави своїм указом і вони вступають в силу після публікації.

Інший співрозмовник РБК-Україна, причетний до підготовки засідань Ради нацбезпеки, зазначив, що частина останніх рішень була засекречена.