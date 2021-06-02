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Новые санкции против "Северного потока-2" могут ввести в этом году, - сенатор США

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Сенатор от американского штата Нью-Хемпшир Джин Шахин заявила, что завершение строительства "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины. Она надеется, что в этом году введут новые санкции против газопровода.

Об этом она заявила на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, в Конгрессе сформирована двухпартийная оппозиция к проекту и там будут рассматривать способы остановки строительства и дальнейших действий на случай, если строительство трубы все же завершат - на этапе получения необходимых для начала прокачки газа лицензий и разрешений.

"Завершение строительства "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и энергетической безопасности Европы, потому что Россия таким образом получит в свои руки новое оружие", - сказала Шахин.

Также сенатор отметила, что осенью в Германии состоятся выборы, которые могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2".

Напомним, в Украину прибыла представительская делегация американских сенаторов.

Ранее украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".

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