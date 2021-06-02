Нові санкції проти "Північного потоку-2" можуть ввести в цьому році, - сенатор США

Сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін заявила, що завершення будівництва " Північного потоку-2 " матиме серйозні наслідки для України. Вона сподівається, що цього року введуть нові санкції проти газопроводу.

Про це вона заявила на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, в Конгресі сформована двопартійна опозиція до проекту і там будуть розглядати способи зупинки будівництва і подальших дій на випадок, якщо будівництво труби все ж завершать - на етапі отримання необхідних для початку прокачування газу ліцензій і дозволів.

"Завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України та енергетичної безпеки Європи, тому що Росія таким чином отримає в свої руки нову зброю", - сказала Шахін.

Також сенатор зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проекту "Північний потік-2".