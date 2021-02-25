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Новые санкции против России будут утверждены на следующей неделе, - глава Евросовета

Новина українською → Брюссель, Четверг 25 февраля 2021 22:02
Новые санкции против России будут утверждены на следующей неделе, - глава Евросовета Фото: Шарль Мишель (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз официально утвердит новые санкции против Российской Федерации на следующей неделе. В частности, за приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга.

"В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека", - заявил он.

При этом он отметил, что ЕС осуждает приговор Навальному и призывает Россию освободить его.

Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о введении санкций против России. Как заявлял глава европейской дипломатии, санкции будут подготовлены в течение недели.

Кроме того, дипломаты Евросоюза одобрили список санкций против России из-за заключения Навального. В дальнейшем этот список должны рассмотреть послы стран ЕС.

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