Новые санкции против России будут утверждены на следующей неделе, - глава Евросовета
Европейский союз официально утвердит новые санкции против Российской Федерации на следующей неделе. В частности, за приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга.
"В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека", - заявил он.
При этом он отметил, что ЕС осуждает приговор Навальному и призывает Россию освободить его.
Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о введении санкций против России. Как заявлял глава европейской дипломатии, санкции будут подготовлены в течение недели.
Кроме того, дипломаты Евросоюза одобрили список санкций против России из-за заключения Навального. В дальнейшем этот список должны рассмотреть послы стран ЕС.