Дипломаты ЕС одобрили список санкций против России из-за Навального, - журналист
Дипломаты Европейского союза сегодня одобрили список санкций против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального. В дальнейшем этот список должны рассмотреть послы стран ЕС.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.
В список санкций попали четверо руководителей российских силовых органов:
- глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин;
- генеральный прокурор Игорь Краснов;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Если послы ЕС поддержат этот список, то ограничения вступят в силу уже 5 марта 2021 года.
"Как и ожидалось, дипломаты ЕС одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а санкции должны вступить в силу 5 марта", - написал журналист.
Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о введении санкций против России. Как заявлял глава европейской дипломатии, санкции будут подготовлены в течение недели.