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Новые санкции против РФ должны быть соразмерны военным преступлениям, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа готовит новый мощный пакет санкций против России. Он надеется, что новые ограничения будут соизмеримы с жертвами украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас принципиальный момент, прежде всего, для западных лидеров. И это касается не того, как наши люди оценят новые санкции, и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции должны быть соразмерны военным преступлениям оккупантов", - заявил Зеленский.

По его словам, если после введенных ограничений российские банки смогут еще функционировать, как обычно, если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться, если страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, как обычно, то политическая судьба некоторых лидеров будет складываться уже совсем по-другому.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский