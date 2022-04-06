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Нові санкції проти РФ повинні бути співмірні військовим злочинам, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа готує новий потужний пакет санкцій проти Росії. Він сподівається, що нові обмеження будуть співмірні з жертвами українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"Зараз принциповий момент, перш за все, для західних лідерів. І це стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції, і що про них скажу я. це стосується того, як рішення про санкції буде оцінено в самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції повинні бути співмірні військовим злочинам окупантів", - заявив Зеленський.

За його словами, якщо після введених обмежень російські банки зможуть ще функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів до Росії буде продовжуватися, якщо країни Євросоюзу будуть платити Росії за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде складатися вже зовсім по-іншому.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський