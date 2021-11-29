ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 2 декабря, - МИД Эстонии

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 19:24
Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 2 декабря, - МИД Эстонии Фото: министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (facebook.com/eva maria liimets)
Автор: Валерия Полищук

Пятый пакет санкций Европейского союза против Беларуси должен вступить в силу в четверг, 2 декабря. Список лиц и компания, попавших в санкционный лист, будет обнародован только с официально согласованным пакетом санкций.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", - заявила она.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря.

Кроме того, по данным издания Spiegel, в санкционный список включат крупные государственные компании Беларуси, как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть".

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Эстония Санкции
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ