Новые правила работы старост: в "Слуге народа" рассказали детали

В частности, принятый законопроект предусматривает, что старосты смогут предоставлять административные услуги жителям общин. Это позволит жителям отдаленных сел не тратить время и деньги на поездку в центр общины, а получить услуги буквально возле дома, говорит Безгин.

К тому же статус старосты как служащего местного самоуправления повышается с 6-го до 5-го ранга.

"Сеть ЦПАУ по всей стране еще только разворачивается. Поэтому нам нужны профессиональные люди, которые могут качественно оказывать базовые административные услуги буквально возле каждого дома селянина. Например, выдать справку о браке или регистрацию места проживания. Повышая уровень старосты до 5-й категории, мы вместе с тем увеличиваем его заработную плату, получаем профессиональные подходы в этой должности и приближаем действительно качественные услуги для людей", - рассказал Безгин.

Законопроект предусматривает, что староста назначается местным советом после обязательного общественного обсуждения кандидатуры старосты с жителями старостинского округа.

"Сейчас старосты назначаются по представлению председателя общины. Бывают случаи, когда мнение жителей общины просто игнорируется. Так не должно быть. Ведь староста представляет интересы жителей села, является главным посредником между властью и обществом. Очень важно, чтобы при выборе старосты учитывалось мнение людей", - добавил глава партии СН и соавтор законопроекта Александр Корниенко.

Согласно законопроекту, староста действует в интересах жителей старостинского округа, участвует в пленарных заседаниях местных советов, помогает в подготовке документов, готовит предложения в бюджет общины. Кроме того, староста отчитывается перед советом общины и ее жителями.

Старостинский округ образуется в составе одного или нескольких населенных пунктов, где проживает не менее 500 жителей, и не может включать админцентр.

Также предусмотрено, что староста не может совмещать свою служебную деятельность с другой работой, в том числе на общественных началах (за исключением преподавательской, научной и творческой во внерабочее время), заниматься предпринимательской деятельностью, получать от этого прибыль, если иное не предусмотрено законом.

В течение трех месяцев с вступления в силу закона местный совет должен утвердить старостинские округа, утвержденные по действующей процедуре старосты остаются, подчеркнул Виталий Безгин.