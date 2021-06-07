Новые правила продажи древесины увеличили доходы на 1 млрд гривен, - Зеленский

Государственные лесхозы за первый квартал 2021 года увеличили доходы от продажи древесины на 1 млрд гривен. Это произошло благодаря внедрению электронных аукционов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время форума "Украина 30. Экология", который транслировался в Youtube.
"Мы вводим новые правила продажи древесины, которые ликвидируют серый рынок. В стране прозрачно, онлайн, без каких-либо коррупционных рисков должно реализоваться 100% необработанной древесины", - сказал он.
Как отметил президент, первые шаги на этом пути "уже принесли свои результаты: это плюс один миллиард доходов государственных лесхозов только за первый квартал этого года".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить 1 миллиард деревьев.
Как сообщало РБК-Украина, в июне 2020 года вступил в силу закон об инвентаризации лесов. Инвентаризация позволит получить полную и обновленную информацию о фактической лесистость государства, запас древесины в лесах и ее техническую пригодность. На сайте национальной инвентаризации лесов можно будет отслеживать изменения в росте деревьев на определенном инвентаризационном участке, оценить состояние лесов в целом в Украине.