ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые с 1996 года: в Украине запускают национальную инвентаризацию лесов

Новости » Политика     25.06.2020 - 10:59
Впервые с 1996 года: в Украине запускают национальную инвентаризацию лесов
Фото: лес (facebook.com.DronariumUkraine)

Соответствующий закон сегодня вступил в силу

В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года. Соответствующий закон в четверг, 25 июня, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Инвентаризация позволит получить полную и обновленную информацию о фактической лесистости государства, запасе древесины в лесах и ее технической пригодности. На сайте национальной инвентаризации лесов можно будет отслеживать изменения в росте деревьев на определенном инвентаризационном участке, оценить состояние лесов в целом в Украине.

На первом этапе инвентаризация будет продолжаться два года. Затем она будет повторяться, чтобы можно было проследить изменения в приросте деревьев.

Что такое национальная инвентаризация лесов

НИЛ - это получение статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов государства, их ресурсного потенциала для нужд госуправления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, национальной и международной отчетности о лесах.

Каким образом будет происходить НИЛ

Специалисты проводят по специальной схеме обследование на местности в пределах лесных инвентаризационных участков. Планируется обследовать 18 тысяч участков.

"Благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений. Среди других потенциально важных результатов - определение площади самозалесившихся сельскохозяйственных земель", - рассказали ранее в Гослесагентстве.

Напомним, в Украине можно проверить онлайн законность заготовки и происхождения древесины.

Как писало РБК-Украина, летом 2019 года Зеленский поручил Минобороны и органам на местах установить централизованную систему учета древесины, чтобы прекратить незаконную вырубку леса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины лесинвентаризацияЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь