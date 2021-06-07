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Новые правила продажи древесины увеличили доходы на 1 млрд гривен, - Зеленский

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 11:14
Новые правила продажи древесины увеличили доходы на 1 млрд гривен, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственные лесхозы за первый квартал 2021 года увеличили доходы от продажи древесины на 1 млрд гривен. Это произошло благодаря внедрению электронных аукционов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время форума "Украина 30. Экология", который транслировался в Youtube.

"Мы вводим новые правила продажи древесины, которые ликвидируют серый рынок. В стране прозрачно, онлайн, без каких-либо коррупционных рисков должно реализоваться 100% необработанной древесины", - сказал он.

Как отметил президент, первые шаги на этом пути "уже принесли свои результаты: это плюс один миллиард доходов государственных лесхозов только за первый квартал этого года".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить 1 миллиард деревьев.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2020 года вступил в силу закон об инвентаризации лесов. Инвентаризация позволит получить полную и обновленную информацию о фактической лесистость государства, запас древесины в лесах и ее техническую пригодность. На сайте национальной инвентаризации лесов можно будет отслеживать изменения в росте деревьев на определенном инвентаризационном участке, оценить состояние лесов в целом в Украине.

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