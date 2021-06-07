Нові правила продажу деревини збільшили доходи на 1 млрд гривень, - Зеленський
Державні лісгоспи за перший квартал 2021 року збільшили доходи від продажу деревини на 1 млрд гривень. Це сталося завдяки запровадженню електронних аукціонів.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час форуму "Україна 30. Екологія", який транслювався у Youtube.
"Ми запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують сірий ринок. У країні прозоро, онлайн, без будь-яких корупційних ризиків має реалізуватися 100% необробленої деревини", - сказав він.
Як зазначив президент, перші кроки на цьому шляху "вже принесли свої результати: це плюс один мільярд доходів державних лісгоспів лише за перший квартал цього року".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.
Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2020 року набув чинності закон про інвентаризацію лісів. Інвентаризація дозволить отримати повну і оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах і її технічну придатність. На сайті національної інвентаризації лісів можна буде відстежувати зміни в зростанні дерев на певній інвентаризаційній ділянці, оцінити стан лісів у цілому в Україні.