Новые правила микрокредитования в Украине: ограничение процентной ставки и запрет на непомерные штрафы

Осенью украинское правительство серьезно взялось за регулировку деятельности МФО, приняв два новых закона. Первый, вступивший в силу 15 сентября, сделал микрокредиты на сумму менее минимальной заработной платы подпадающими под закон «О потребительском кредитовании». С 1 января 2021 года начнется действие второго закона, содержащего множество изменений, призванных облегчить кредитное бремя граждан в условиях пандемии.
Украинский рынок микрокредитов
Вплоть до сентября 2020 года деятельность микрофинансовых организаций практически никак не регулировалась законодательством. По словам специалистов аналитического центра Credit-10, МФО чаще всего выдают населению микрозаймы, суммы которых не превышают размер минимальной зарплаты. Это делало заем не попадающим под основной закон о кредитовании, который защищает права отечественного кредитополучателя. Как следствие, процентные ставки и условия погашения кредитов никем не регулировались, и граждане погружались в долговую яму.
В то же время, количество клиентов микрофинансовых организаций постоянно растет. Согласно статистике, предоставленной сервисом подбора выгодных кредитов Credit-10, на сегодня более 390 тыс. украинцев пользуются услугами МФО и планируют продолжать брать микрозаймы в дальнейшем. Увеличению спроса также поспособствовал кризис, вызванный пандемией. Именно поэтому законы, регулирующие рынок микрокредитования в Украине, были приняты как нельзя кстати.
Что будет в следующем году
Так как отныне услуги микрофинансовых организаций можно охарактеризовать как потребительское кредитование, каждому клиенту должен быть предоставлен соответствующий договор. В нем, согласно действующему законодательству, должны быть четко и понятно прописаны все условия по займу. Кроме того, с 1 января все МФО будут обязаны:
Эксперты предвидят, что МФО будут стараться всячески обойти закон, чтобы сохранить свои доходы. Возможны такие нарушения со стороны кредиторов:
Куда обратиться с случае неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций? Специалисты Credit-10 рекомендуют сервис ФинСкарга, недавно запущенный в Украине. Площадка ориентирована на прием и обработку обращений граждан, считающих что их права нарушены МФО. Сервисом можно воспользоваться бесплатно.
Также можно обратиться в государственные органы:
Новые законы призваны изменить ситуацию на рынке микрокредитования, поэтому финансовые эксперты советуют: если вас обманывают МФО, непременно жалуйтесь. Только так можно отстоять свое законное право на честные и прозрачные кредитные условия.