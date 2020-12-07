Новые правила микрокредитования в Украине: ограничение процентной ставки и запрет на непомерные штрафы

Осенью украинское правительство серьезно взялось за регулировку деятельности МФО, приняв два новых закона. Первый, вступивший в силу 15 сентября, сделал микрокредиты на сумму менее минимальной заработной платы подпадающими под закон «О потребительском кредитовании». С 1 января 2021 года начнется действие второго закона, содержащего множество изменений, призванных облегчить кредитное бремя граждан в условиях пандемии.

Украинский рынок микрокредитов

Вплоть до сентября 2020 года деятельность микрофинансовых организаций практически никак не регулировалась законодательством. По словам специалистов аналитического центра Credit-10, МФО чаще всего выдают населению микрозаймы, суммы которых не превышают размер минимальной зарплаты. Это делало заем не попадающим под основной закон о кредитовании, который защищает права отечественного кредитополучателя. Как следствие, процентные ставки и условия погашения кредитов никем не регулировались, и граждане погружались в долговую яму.

В то же время, количество клиентов микрофинансовых организаций постоянно растет. Согласно статистике, предоставленной сервисом подбора выгодных кредитов Credit-10, на сегодня более 390 тыс. украинцев пользуются услугами МФО и планируют продолжать брать микрозаймы в дальнейшем. Увеличению спроса также поспособствовал кризис, вызванный пандемией. Именно поэтому законы, регулирующие рынок микрокредитования в Украине, были приняты как нельзя кстати.

Что будет в следующем году

Так как отныне услуги микрофинансовых организаций можно охарактеризовать как потребительское кредитование, каждому клиенту должен быть предоставлен соответствующий договор. В нем, согласно действующему законодательству, должны быть четко и понятно прописаны все условия по займу. Кроме того, с 1 января все МФО будут обязаны:

Предоставлять клиентам достоверную информацию о размере процентных ставок по кредитам. Под запрет подпадает недобросовестная реклама, вводящая граждан в заблуждение – займы под 0,00% или 0,01%, посуточные процентные ставки. Теперь в кредитном договоре должна быть указана реальная годовая ставка.

Устанавливать пени и штрафы за нарушение заемщиком условий договора на уровне более 200% от суммы кредита. Прежде начисляемые пени могли увеличить долг в десятки раз.

Собирать, систематизировать и передавать в бюро кредитных историй сведения о заемщике, сумме его кредита, просрочках и сроках погашения. Это снизит количество займов, которые берут, чтобы никогда не возвращать.

Эксперты предвидят, что МФО будут стараться всячески обойти закон, чтобы сохранить свои доходы. Возможны такие нарушения со стороны кредиторов:

Отказ в предоставлении справки о погашении долга или его текущем размере.

Изменение процентной ставки или иных условий без ведома кредитополучателя.

Требование оплатить услуги, которые не были прописаны в кредитном договоре.

Куда обратиться с случае неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций? Специалисты Credit-10 рекомендуют сервис ФинСкарга, недавно запущенный в Украине. Площадка ориентирована на прием и обработку обращений граждан, считающих что их права нарушены МФО. Сервисом можно воспользоваться бесплатно.

Также можно обратиться в государственные органы:

Правительственный Контактный Центр (ukc.gov.ua);

Национальный Банк Украины (bank.gov.ua);

горячая линия Кабинета министров (тел. 1545).

Новые законы призваны изменить ситуацию на рынке микрокредитования, поэтому финансовые эксперты советуют: если вас обманывают МФО, непременно жалуйтесь. Только так можно отстоять свое законное право на честные и прозрачные кредитные условия.