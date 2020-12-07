Нові правила мікрокредитування в Україні: обмеження процентної ставки і заборона на непомірні штрафи

Восени український уряд серйозно взявся за регулювання діяльності МФО, прийнявши два нових закони. Перший, який вступив в силу 15 вересня, зробив так, що мікрокредити на суму менше мінімальної заробітної плати підпадають під закон «Про споживче кредитування». З 1 січня 2021 року розпочнеться дія другого закону, що містить безліч змін, покликаних полегшити кредитний тягар громадян в умовах пандемії.

Український ринок мікрокредитів

Аж до вересня 2020 року діяльність мікрофінансових організацій практично ніяк не регулювалася законодавством. За словами фахівців аналітичного центру Credit-10, МФО найчастіше видають населенню мікропозики, суми яких не перевищують розмір мінімальної зарплати. Це робило так, що позики не потрапляють під основний закон про кредитування, який захищає права вітчизняного кредитоотримувача. Як наслідок, процентні ставки і умови погашення кредитів ніким не регулювалися, і громадяни занурювалися в боргову яму.

У той же час, кількість клієнтів мікрофінансових організацій постійно зростає. Згідно зі статистикою, наданою сервісом підбору вигідних кредитів Credit-10, на сьогодні понад 390 тис. українців користуються послугами МФО і планують продовжувати брати мікропозики надалі. Збільшенню попиту також посприяла криза, викликана пандемією. Саме тому закони, що регулюють ринок мікрокредитування в Україні, були прийняті як не можна до речі.

Що буде в наступному році

Так як відтепер послуги мікрофінансових організацій можна охарактеризувати як споживче кредитування, кожному клієнту повинен бути наданий відповідний договір. У ньому, згідно з чинним законодавством, повинні бути чітко і зрозуміло прописані всі умови по позиці. Крім того, з 1 січня всі МФО будуть зобов'язані:

Надавати клієнтам достовірну інформацію про розмір процентних ставок по кредитах. Під заборону підпадає недобросовісна реклама, яка вводить громадян в оману – позики під 0,00% або 0,01%, добові процентні ставки. Тепер в кредитному договорі має бути вказана реальна річна ставка.

Встановлювати пені і штрафи за порушення позичальником умов договору на рівні більше 200% від суми кредиту. Раніше нарахування пені могло збільшити борг в десятки разів.

Збирати, систематизувати і передавати в бюро кредитних історій відомості про позичальника, суми його кредиту, простроченнях і терміни погашення. Це знизить кількість позик, яку беруть, щоб ніколи не повертати.

Експерти передбачають, що МФО будуть намагатися всіляко обійти закон, щоб зберегти свої доходи. Можливі такі порушення з боку кредиторів:

Відмова у наданні довідки про погашення боргу або його поточний розмір.

Зміна процентної ставки або інших умов без відома кредитоотримувача.

Вимога сплатити послуги, які не були прописані в кредитному договорі.

Куди звернутися з разі неправомірних дій з боку мікрофінансових організацій? Фахівці Credit-10 рекомендують сервіс ФінСкарга, нещодавно запущений в Україні. Майданчик орієнтований на прийом і обробку звернень громадян, які вважають що їх права порушені МФО. Сервісом можна скористатися безкоштовно.

Також можна звернутися до державних органів:

Урядовий Контактний Центр (ukc.gov.ua);

Національний Банк України (bank.gov.ua);

Гаряча лінія Кабінету міністрів (тел. 1545).

Нові закони покликані змінити ситуацію на ринку мікрокредитування, тому фінансові експерти радять: якщо вас обманюють МФО, неодмінно скаржтеся. Тільки так можна відстояти своє законне право на чесні і прозорі кредитні умови.