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"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 14:35
"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов
Иллюстративное фото (twitter.com/Kravtsov_e)

Стоимость билетов можно будет вернуть в течение 90 дней

В связи с отменой железнодорожного сообщения из-за карантина в Украине продлены сроки возврата билетов. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что вместо одного месяца (по стандартной процедуре) возврат будет осуществляться в течение 90 дней для внутреннего сообщения и 180 дней - для международного. При этом обращение пассажиров в кассы для погашения билетов не обязательно.

"Основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что украинцы могут вернуть деньги за билеты на поезда, которые были отменены из-за карантина, в течение одного месяца с даты отправления. При этом с 11 марта пассажиры вернули уже более 400 тыс. билетов.

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