Новые правила гарантийного ремонта: в Украине изменят порядок 20-летней давности

Новый порядок

Документ определяет отношения между производителями, продавцами, сервисными центрами и потребителями по выполнению гарантийных обязательств. Взаимоотношения между производителями, продавцами и сервисными центрами определяются соответствующими договорами.

Гарантийное обслуживание заключается в том, что производитель (продавец, сервисный центр) в течение гарантийного срока обязуется организовать, гарантийный ремонт товара, который выполняется для потребителя бесплатно.

Если при проведении монтажа товара продавцом (сервисным центром) выявлены недостатки, которые невозможно устранить на месте, по выбору потребителя:

товар подлежит замене на такой же товар или аналогичный из числа имеющихся у продавца;

товар подлежит отправке на гарантийный ремонт;

договор расторгается и потребителю возвращаются средства, уплаченные за этот товар.

В случае, если по результатам проведения диагностики не выявлено недостатка или обнаружено, что такой недостаток возник не по вине производителя (продавца), потребителю выдается подтверждающий документ в письменной или электронной форме. Потребитель в случае несогласия с результатами диагностики имеет право требовать проведения экспертизы товара.

Диагностика товара, гарантийный ремонт (обслуживание) и замена товара для потребителя осуществляется бесплатно.

Гарантийный срок и ремонт

Гарантийный срок на товар исчисляется со дня его передачи потребителю. Срок выполнения гарантийного ремонта (обслуживания) составляет 14 дней с даты обращения потребителя или по договоренности сторон в другой срок.

За каждый день задержки выполнения гарантийного ремонта (обслуживания) сверх установленного потребителю выплачивается неустойка в размере 1% стоимости товара.

Потребитель теряет право на гарантийный ремонт (обслуживание) в случае недостатков товара, возникших по вине потребителя (нарушение требований в отношении хранения, ввода в эксплуатацию и использования товара по назначению), отсутствия предусмотренных эксплуатационными документами пломб.