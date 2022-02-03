Нові правила гарантійного ремонту: в Україні змінять порядок 20-річної давнини

Новий порядок

Документ визначає відносини між виробниками, продавцями, сервісними центрами та споживачами щодо виконання гарантійних зобов’язань. Взаємовідносини між виробниками, продавцями та сервісними центрами визначаються відповідними договорами.

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник (продавець, сервісний центр) протягом гарантійного строку зобов’язується організувати, гарантійний ремонт товару, який виконується для споживача безоплатно.

Якщо під час здійснення монтажу товару продавцем (сервісним центром) виявлено недоліки, які неможливо усунути на місці, за вибором споживача:

товар підлягає заміні на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у продавця;

товар підлягає відправленню на гарантійний ремонт;

договір розривається та споживачеві повертаються кошти, сплачені за цей товар.

У разі, якщо за результатами проведення діагностики не виявлено недоліку або виявлено, що такий недолік виник не з вини виробника (продавця), споживачу надається підтверджуючий документ в письмовій або електронній формі. Споживач у разі незгоди з результатами діагностики має право вимагати проведення експертизи товару.

Діагностика товару, гарантійний ремонт (обслуговування) та заміна товару для споживача здійснюється безкоштовно.

Гарантійний строк та ремонт

Гарантійний строк на товар обчислюється від дня його передачі споживачеві. Строк виконання гарантійного ремонту (обслуговування) становить чотирнадцять днів з дати звернення споживача до продавця (виробника, сервісного центру) або за домовленістю сторін в інший строк.

За кожний день затримки виконання гарантійного ремонту (обслуговування) понад установлений строк споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару.

Споживач втрачає право на гарантійний ремонт (обслуговування) у разі виявлення недоліків товару, що виникли з вини споживача (порушення вимог щодо зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб.