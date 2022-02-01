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Новые поставки оружия Украине. Польша планирует передать ПЗРК и беспилотники

Автор: Анастасия Рокитна

Польша планирует передать Украине новое вооружение. В частности, речь идет о польском переносном зенитно-ракетном комплексе "Гром".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Также, по его словам, Украине планируют передать беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Отвечая на вопросы журналистов о планируемых поставках, глава польского правительства сообщил, что речь идет "о боеприпасах, "Громах" и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны.

Кроме того, глава бюро нацбезопасности заявил, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО.

Ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине оборонительное оружие.

Кроме того, Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью.

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