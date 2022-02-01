Новые поставки оружия Украине. Польша планирует передать ПЗРК и беспилотники

Польша планирует передать Украине новое вооружение. В частности, речь идет о польском переносном зенитно-ракетном комплексе "Гром".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Польское радио ".

Также, по его словам, Украине планируют передать беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Отвечая на вопросы журналистов о планируемых поставках, глава польского правительства сообщил, что речь идет "о боеприпасах, "Громах" и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны.

Кроме того, глава бюро нацбезопасности заявил, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО.