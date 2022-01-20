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Новые переговоры Путина и Байдена: в Кремле оценили возможность

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле допустили возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Россия считает такие переговоры полезными для обеих стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, в РФ не исключают очередного общения двух президентов. После ответа США по "гарантиям безопасности" будет понимание, когда Путин и Байден решат подключиться лично, добавил он.

"Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", - сказал он.

Песков отметил, что президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога.

Он также сообщил, что Путин в четверг проведет международный телефонный разговор. Однако не указал, с кем именно.

Напомним, Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности".

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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