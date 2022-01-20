Новые переговоры Путина и Байдена: в Кремле оценили возможность

По его словам, в РФ не исключают очередного общения двух президентов. После ответа США по "гарантиям безопасности" будет понимание, когда Путин и Байден решат подключиться лично, добавил он.

"Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", - сказал он.

Песков отметил, что президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога.

Он также сообщил, что Путин в четверг проведет международный телефонный разговор. Однако не указал, с кем именно.