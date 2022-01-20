Нові переговори Путіна і Байдена: у Кремлі оцінили можливість

За його словами, в РФ не виключають чергового спілкування двох президентів. Після відповіді США щодо "гарантій безпеки" буде розуміння, коли Путін і Байден вирішать підключитися особисто, додав він.

"Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна тільки вітати, воно корисне для обох держав. Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезазначеними документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися і обговорити", - сказав він.

Пєсков зазначив, що президенти самі приймають рішення про свої контакти, і після того, як ситуація з відповіддю американської сторони буде прояснена, вже тоді буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу.

Він також повідомив, що Путін у четвер проведе міжнародну телефонну розмову. Однак не вказав, з ким саме.