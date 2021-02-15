Новые iPhone могут получить функцию Always On Display

Отметим, функция Always On Display характерна для многих смартфонов с OLED-экранами. При отображении базовой информации расходуется мало энергии, поскольку подсвечиваются только те пиксели, которые задействованы. На сегодня из продуктов Apple технологию поддерживаются только умные часы.

В то же время пока неизвестно, как будет называться следующее поколение - iPhone 12s или iPhone 13. Кроме того, инсайдеры отмечают, что новые смартфоны будут поддерживать Wi-Fi 6E с еще более скоростным подключением к интернету.