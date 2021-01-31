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Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев, - WSJ

Купертино, Воскресенье 31 января 2021 09:28
Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев, - WSJ
Фото: iPhone 12 (кадр с презентации)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple может выпустить iPhone 13 со сканером отпечатков пальцев, который будет размещаться под экраном. Такой метод разблокировки станет альтернативой Face ID.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от инсайдеров

Сообщается, что этот сканер станет альтернативой биометрическому методу разблокировки iPhone - Face ID, датчик которого находится в так называемой "челке" в последних моделях.

WSJ пишет, что использовать Face ID не всегда удобно, например, если человек носит медицинскую маску во время пандемии. Бывший сотрудник Apple на условиях анонимности рассказал, что компания работает над оптическими сенсорами, которые будут считывать отпечаток пальца.

О наличии такого сканера в iPhone 13 говорил и известный аналитик Мин-Чи Куо. Предполагается, что этот смартфон представят уже в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone 13 на 2022 год. В 2021 году компания выпустит смартфоны серии iPhone 12s.

Также ранее Apple заявила о возможной опасности, которую могут представлять iPhone 12.

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