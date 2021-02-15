Нові iPhone можуть отримати функцію Always On Display

Зазначимо, функція Always On Display характерна для багатьох смартфонів з OLED-екранами. При відображенні базової інформації витрачається мало енергії, оскільки підсвічуються тільки ті пікселі, які задіяні. На сьогодні з продуктів Apple технологію підтримуються тільки розумний годинник.

У той же час поки невідомо, як буде називатися наступне покоління - iPhone 12s або iPhone 13. Крім того, інсайдери відзначають, що нові смартфони підтримуватимуть Wi-Fi 6E з ще більш швидкісним підключенням до інтернету.