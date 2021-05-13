Новые электровозы и вода: детали соглашений Украины и Франции на 1,3 млрд евро
Украина и Франция подписали стратегические соглашения на 1,3 млрд евро. Самое крупное из них - о поставке электровозов.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сегодня на встрече с министром экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэром подписали четыре рамочных соглашения.
Они предусматривают реализацию таких проектов:
- поставки 130 электровозов компании "Альстом" на сумму до 900 млн евро;
- поставки 370 автолестниц для работ на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;
- улучшение водоснабжения в Луганской области;
- улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.
"Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в апреле 2020 года Украина и Франция договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам. В том числе о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.
Также ранее сообщалось, что до конца первого полугодия ожидается визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.