Нові електровози і вода: деталі угод України і Франції на 1,3 млрд євро

Україна і Франція підписали стратегічні угоди на 1,3 млрд євро . Найбільша з них - про постачання електровозів.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні на зустрічі з міністром економіки, фінансів і відновлення Франції Бруно Ле мером підписали чотири рамкові угоди.

Вони передбачають реалізацію таких проектів:

поставки 130 електровозів компанії "Альстом" на суму до 900 млн євро;

поставки 370 автодрабин для робіт на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;

поліпшення водопостачання в Луганській області;

поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.

"Окремо зазначу: всі проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% і вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць. Це цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва", - додав Шмигаль.