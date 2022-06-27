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Новые боссы "Челси" выжили из менеджмента легендарного вратаря

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Лондон, Понедельник 27 июня 2022 12:39
Новые боссы "Челси" выжили из менеджмента легендарного вратаря Фото: Петр Чех во второй раз покинет "Стэмфорд Бридж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Со стартом нового сезона Петр Чех покинет пост технического советника лондонского "Челси". В этой роли он отработал три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Экс-голкипер "синих" покинет пост 30 июня. Увольнение чешской легенды связано со сменой британским грандом владельца.

"Я чувствую, что настало подходящее время, чтобы отойти в сторону, поскольку у клуба появился новый владелец. Я рад, что сейчас клуб находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах и на поле, и за его пределами", – заявил Чех.

Технический советник "Челси" вступил в должность в 2019 году. Его задачей было углубление кооперации между клубной академией и первой командой, а также помощь "синим" в различных футбольных вопросах. Трансфер кипера Менди причисляют к достижениям легенды.

Петр Чех отдал "Челси" 11 сезонов во время игровой карьеры. Он завоевал с лондонцами 15 трофеев, в частности, 4 титула АПЛ и кубок Лиги чемпионов 2011/12. Также чешский вратарь защищал цвета "Блшан", пражской "Спарты", французского "Ренна" и лондонского "Арсенала".

На прошлой неделе "Челси" анонсировал уход спортивного директора Марины Грановской. В течение многих лет она занималась трансферами и контрактными вопросами. С Чехом они обычно работали в тандеме.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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