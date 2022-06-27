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Нові боси "Челсі" вижили з менеджменту легендарного воротаря

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Лондон, Понеділок 27 червня 2022 12:39
Нові боси "Челсі" вижили з менеджменту легендарного воротаря Фото: Петр Чех вдруге покине "Стемфорд Брідж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Зі стартом нового сезону Петр Чех покине посаду технічного радника лондонського "Челсі". У цій ролі він відпрацював 3 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Екс-голкіпер "синіх" покине посаду 30 червня. Звільнення чеської легенди пов'язане зі зміною власника британським грандом.

"Я відчуваю, що настав підходящий час, аби відійти в бік, оскільки в клубу з'явився новий власник. Я радий, що зараз клуб перебуває у відмінному становищі з новими власниками, і я впевнений у його майбутніх успіхах і на полі, і за його межами", – заявив Чех.

Технічний радник "Челсі" обійняв посаду в 2019 році. Його завданням було поглиблення кооперації між клубною академією і першою командою, а також допомога "синім" у різноманітних футбольних питаннях. Трансфер кіпера Менді зараховують до досягнень легенди.

Петр Чех віддав "Челсі" 11 сезонів під час ігрової кар'єри. Він здобув із лондонцями 15 трофеїв, зокрема, 4 титули АПЛ і кубок Ліги чемпіонів 2011/12. Також чеський воротар захищав кольори "Блшан", празької "Спарти", французького "Ренна" та лондонського "Арсенала".

Минулого тижня "Челсі" анонсував відхід спортивної директорки Марини Грановської. Упродовж багатьох років вона займалася трансферами та контрактними питаннями. Із Чехом вони зазвичай працювали в тандемі.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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