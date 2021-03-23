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Новую редакцию закона о горадминистрациях вынесли на публичное обсуждение

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 11:50
Новую редакцию закона о горадминистрациях вынесли на публичное обсуждение Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Новую редакцию закона о городских государственных администрациях, согласно которому главы ГГА станут государственными служащими, вынесли на публичное обсуждение. Речь идет о законопроекте №4298.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В документе прописано, что главы ГГА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".

Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия глав РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.

Также прописано формирование кадрового резерва глав местных госадминистраций.

"Для обсуждения, оценки и рейтингования законопроекта до 4 апреля 2021 года перейти по ссылке на портале Верховной рады Украины "Общественное обсуждение законопроектов" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта Рада приняла за основу соответствующий законопроект.

В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" сообщалось, что в ближайшие месяцы ВР планирует заняться "домашней работой", которая осталась с прошлого года. Речь, в том числе шла и об этом законе.

Отметим, 1 марта президент Владимир Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Глава государства хочет углубить децентрализацию.

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