Новую редакцию закона о горадминистрациях вынесли на публичное обсуждение
Новую редакцию закона о городских государственных администрациях, согласно которому главы ГГА станут государственными служащими, вынесли на публичное обсуждение. Речь идет о законопроекте №4298.
В документе прописано, что главы ГГА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".
Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия глав РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.
Также прописано формирование кадрового резерва глав местных госадминистраций.
"Для обсуждения, оценки и рейтингования законопроекта до 4 апреля 2021 года перейти по ссылке на портале Верховной рады Украины "Общественное обсуждение законопроектов" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале марта Рада приняла за основу соответствующий законопроект.
В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" сообщалось, что в ближайшие месяцы ВР планирует заняться "домашней работой", которая осталась с прошлого года. Речь, в том числе шла и об этом законе.
Отметим, 1 марта президент Владимир Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Глава государства хочет углубить децентрализацию.